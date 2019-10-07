من يضمّد جراح نازحي مرزق؟

وصف علي شمسي أحد حكماء وأعيان مرزق، وضع نازحي المنطقة بالسيئ نتيجة تهجيرهم المفاجئ من منازلهم وتركهم كل أملاكهم خلفهم.

وأضاف شمسي في حديث لبرنامج “LIVE” عبر “218NEWS” الاثنين، أن النازحين لم يجدوا حتى الآن من يقف معهم بالمستوى المطلوب ولا حتى من فكر في إيجاد حل لإعادتهم إلى منطقتهم التي خلت من سكانها الأصليين.

وبيّن شمسي أن 80 بالمائة من المنطقة تم حرقها وسلبها ونهبها ولا يوجد أي مظاهر لعودة الحياة إليها في هذا الوقت، مشيرا إلى أن عودة الحياة إليها لن يكون إلا بتأمينها من الجهات المختصة الأمنية والعسكرية والشرطية وإعادة بناء المساكن المدمرة.

وناشد شمسي المسؤولين بأن ينظروا في حال مرزق ونازحيها الذين صاروا بلا حول ولا قوة، بحسب تعبيره.

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