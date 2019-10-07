الشؤون الاجتماعية تبحث مع الأمم المتحدة للسكان أزمة النزوح

التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية فاضي منصور الشافعي ممثلة صندوق الامم المتحدة للسكان بليبيا برونجل بوير يوسفي بحضور وكيل الوزارة محسن بوسنينه وخبراء ومختصين من الجانبين.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية أن الاجتماع تركز حول التأسيس لشراكة بين الطرفين خاصة فيما يتعلق ببرامج التدريب في مجال الدعم النفسي والاجتماعي وإدارة الازمات مثل ازمة النزوح.

وقدمت ممثلة صندوق الأمم المتحدة في ليبيا مقترحا يتضمن البرامج والمبادرات التي من الممكن أن تشكل أرضية للتعاون بين الجانبين كما تم مناقشة بعض المقترحات التي يطرحها الصندوق مثل العنف ضد النوع والتي تستهدف فئات بعينها وخط الاستجابة 1413 ومبادرة 16 16 واتفق الجانبين على مواصلة التنسيق لكي تحقق هذه المبادرات اهدافها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا