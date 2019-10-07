خروج معمل الزويتينة للغاز للصيانة يتسبب في عجز في الشبكة الكهربائية الشرقية

أدى خروج معمل الزويتينة للغاز عن العمل في عجز في الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية.

وقال المتحدث بأسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة ربيع خليفة أن هذا الخروج مبرمج له نظرا لأعمال الصیانة لمعمل الزویتینة للغاز التابع لشركة سرت والذي ستستمر لمدة أسبوع.

وأضاف خليفة أن هذا الخروج المبرمج له نتج عنه نقص في إمدادات الغاز المغذي لكل من محطتي كهرباء شمال بنغازي والزویتینة الغازیة بكمیة 120 ملیون قدم مكعب من الغاز وهو ما سبب عجزا في الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية بقيمة 200 ميجاوات مشيرا إلى أن هذا العجز سيسفر عنه طرح أحمال تترواح من 4 الى 5 ساعات علي امتداد المنطقة الشرقية.

وأكد المتحدث باسم الهيئة إن التحكم الجهوي الشرقية اتخذ إجراءات عاجلة وذلك للحفاظ على الشبكة الشرقية مطمئنا المواطنين أن هذا الوضع غير دائم وفور الانتهاء من الصيانة من قبل شركة سرت سيتم تغطية العجز.

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