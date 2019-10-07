قصف جوي يستهدف قاعدة القرضابية ومطار سرت

أفاد شهود عيان ومصادر محلية في سرت بتعرض قاعدة القرضابية الجوية ومطار سرت لقصف جوي، اليوم الإثنين، ضمن عدة غارات استهدفت عدد من المواقع في محيط المدينة.

وأوضحت المصادر لـ«بوابة الوسط» أن القصف الجوي استهدف «موقعا عسكريا قديما كان يستخدم لتخزين الذخيرة، بمنطقة حى الاتحاد الأفريقى وقاعدة القرضابية الجوية بأبوهادى جنوب سرت، وجانبا من مطار سرت الدولى».

وأكدت المصادر أن القصف الجوي خلف أضرارا مادية دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وتعاني مدينة سرت من عدة أزمات من بينها نقص غاز الطهى وإنعدام السيولة ونقص الأدوية والتطعيمات الخاصة بالأطفال المواليد وأدوية مرضى السكر، إضافة غلى أنقطاع مياه النهر الصناعي عن المدينة للأسبوع الثاني على التوالي.

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