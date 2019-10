المتوسط:

طمأنت وزارة الـداخلية بحكومة الوفاق الموطنين بانسياب الـحركة بـمـنفذ رأس جـدير الحدودي بين ليبيا وتونس.

ودعت الوزارة الـمواطنين للابـتعاد عـن الـشائعات الـتي يـروج لـها بـأن الـمنفذ مـقفل أمـام الـمسافرين.

وكانت أنباء ترددت حول وجود زحام شديد في المعبر الحدودي ما يضطر المسافرين للانتظار لمدة تتجاوز 12 ساعة.

The post “داخلية الوفاق”: الحركة تسير في منفذ رأس جدير بشكل طبيعي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية