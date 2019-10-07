ليبيا تخسر طبيبا جديدا برصاص الحرب

أعلن مركز الطب الميداني والدعم، مساء الاثنين، مقتل الطبيب سامر سليمان السباعي، تابع لفرقة دعم المستشفيات الميدانية بمنطقة الطويشة، إثر إصابته بشظايا جراء قصف جوي.

وأضاف المركز بصفحته في “فيسبوك”، أن الشظايا أصابت أيضا مسعفا تابعا لذات الفرقة، إضافة إلى إصابة مسعف ثان تابع للمستشفى الميداني الزهراء بجروح متوسطة نتيجة.

يشار إلى أن عددا من العاملين في القطاع الصحي كانوا من بين ضحايا الاشتباكات الدائرة بضواحي طرابلس، وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في أغسطس الماضي، إنه تم تسجيل أكثر من 37 اعتداءً ضد مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها.

وبين سلامة أن “الهجمات المشينة” ألحقت الضرر بـما لا يقل عن 19 سيارة إسعاف و19 مستشفيات، وأسفرت عن مقتل 11 شخصاً وإصابة أكثر من 33 بجروح.

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