معظمهم في محور العزيزية..بعض قتلى الوفاق خلال المواجهات ضد القوات المسلحة في طرابلس

أخبار ليبيا24

تخوض القوات المسلحة منذ يومين تقريبًا اشتباكت عنيفة تمكنت من خلال تحقيق تقدمات كبيرة في محور العزيزية صباح اليوم الإثنين.

وتم خلال هذه المعارك التي تخوضها القوات المسلحة على الأرض بدعم من طائرات سلاح الجو التي تستهدف تمركزات قوات الوفاق التقدم في محاور عدة.

وأكد مصدر مطلع أنه قتل خلال معارك أمس الأحد خلال المواجهات ضد القوات المسلحة، أحد عناصر قوات الوفاق المدعو هشام عبدالسلام عامر العكروتي.

وذكر المصدر أن العكروتي من مواليد 1985 ومن سكان مدينة العجيلات قتل نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور العزيزية في طرابلس.

وأضاف المصدر أنه قتل أحد عناصر مليشيا “أحمد الدباشي” الشهير بـ”العمو” المدعو عبدالمهيمن محمد شعيب الدباشي خلال مواجهات أمس الأحد.

وأوضح المصدر أن الدباشي شهير بـ “توشا” ويكنى أيضًا “عبدو” من مواليد 1993 ومن سكان مدينة صبراتة، قتل نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور العزيزية طرابلس.

وذكر المصدر أن الدباشي من ضمن كتيبة ثوار صبراتة خلال أحداث فبراير 2011 ومنها شارك في عملية “فجر ليبيا” خلال العام 2014 ، وخاض مواجهات ضد “غرفة عمليات صبراتة” في مدينة صبراته وكان من ضمن صفوف مليشيا ” كتيبة أنس الدباشي” ومليشيا “العمو” وعناصر أخري متطرفة هاربة من مدن الشرق وهذا خلال العام 2017.

ولفت المصدر إلى أن الدباشي مطلوب لدي السلطات الأمنية في مدينة صبراتة بعد أن فر منها خلال العام 2017 .

وأكد أن لـ “الدباشي” شقيقه الأكبر ويدعى علي الدباشي خطف وعثر عليه مقتولا في 30 مايو 2016 ،وشقيق آخر ويدعى علاء الدباشي وأحد مشاركين من ضمن صفوف عملية “فجر ليبيا ” الإنقلابية وقتل خلال العملية في 2014 .

وقال المصدر إن المدعو زيد محمد أبوروجة الزنتاني قتل في معارك أمس الأحد نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور العزيزية طرابلس.

وأشار إلى أن الزنتاني من مواليد 1991 ومن سكان مدينة الزنتان والتابع لـ”مجلس العسكري ثوار الزنتان” تحت إمرة آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق اللواء أسامة اجويلي.

وأضاف المصدر أن المدعو محمد معاوية الزنتاني ويعرف “الرحال الزنتاتي” قتل نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور العزيزية طرابلس مساء أمس الأحد.

وأفاد أن معاوية من مواليد 1993 ومن سكان مدينة الزنتان والتابع لـ”المجلس العسكري ثوار الزنتان” تحت إمرة آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق اللواء أسامة اجويلي.

وتابع المصدر أن رياض احسي الزنتاني هو أيضًا من سكان الزنتان ويتبع لـ”المجلس العسكري ثوار الزنتان” تحت إمرة آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق اللواء أسامة اجويلي قتل في معارك اليوم الإثنين.

وأوضح المصدر أن رياض مواليد 1990 قتل نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور العزيزية – طرابلس صباح الأثنين 7 أكتوبر 2019 ..

واكد أن المدعو مسعود عمران النالوتي قتل خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في الطويشة طرابلس ظهيرة اليوم الإثنين.

وأوضح المصدر أن النالوتي من مواليد 1973 ومن سكان مدينة نالوت وآمر سرية الدبابات بمليشيا “المجلس العسكري ثوار نالوت”.

وأشار إلى أنه لمسعود ابن شقيقته يدعى سامي أحمد أبوصره من مدينة نالوت أيضًا وأعلن عن مقتله خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور اليرموك طرابلس مساء الخميس 01 أغسطس 2019.

وأوضح أن المدعو عبدالباسط عمر مامي قتل نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور الطويشة طرابلس ظهر اليوم الإثنين.

وأفاد المصدر أن مامي من مواليد 1994 ومن سكان مدينة مصراتة والتابع لمليشيا “أم المعارك” المنضوية تحت قوات حكومة الوفاق.

وذكر أن أحد عناصر مليشيا “سرية عادل العجيلي – فرسان جنزور” المدعو عبود رمضان فريقيطة قتل نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور الطويشة طرابلس مساء اليوم الإثنين.

ولفت المصدر إلى أن فريقيطة من مواليد 1986 ومن سكان منطقة جنزور 12 كيلومتر غرب وسط طرابلس.

وبحسب المصدر فقد قتل أيضًا طبيب ميداني ومقاتل يدعى سامر سليمان السباعي في محور المطار طرابلس مساء أمس الإثنين.

وأكد المصدر أن السباعي من مواليد 1988 ومن سكان مدينة جادو قتل نتيجة لضربة جوية دقيقة وجهت من قبل سلاح الجو على تجمع مسلح تابع لقوات الوفاق.

وأشار إلى أن المدعو يانس إسماعيل بن جبودة قتل هو الآخر في محور المطار طرابلس مساء اليوم الإثنين.

وذكر المصدر أن جبودة من مواليد 1998 ومن سكان مدينة جادو قتل نتيجة لضربة جوية دقيقة وجهت من قبل سلاح على تجمع مسلح تابع لقوات الوفاق.

وأوضح أن المدعو هشام الشيخ قتل نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور الطويشة طرابلس مساء اليوم الإثنين.

وأضاف المصدر أن الشيخ من مواليد 1977 ومن سكان مدينة الزاوية والتابع لـ”سرايا وكتائب ثوار الزاوية”.

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