رئيس منظمة خريجي الأزهر بليبيا يشيد بدور مصر في تأهيل أئمة بلاده

قال أكرم الجراري رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في ليبيا، إن الدورات التدريبية التي تعقدها المنظمة للأئمة الليبيين في مصر تعكس دورها بقيادتها السياسية الحكيمة في ترسيخ روابط العلاقات بين الدول الأشقاء، مؤكدًا اهتمام الأزهر تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في نشر الوسطية والاعتدال.. مشيدا بدور مصر في تأهيل أئمة بلاده.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد الليبي – الذي يضم 51 إمامًا وواعظًا من مختلف أنحاء ليبيا اليوم الاثنين – مجمع البحوث الإسلامية، وذلك ضمن فعاليات الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف تحت عنوان (مواجهة خطر أفكار التنظيمات الإرهابية(

من جهته، أوصى الدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام والدعوة الإسلامية بالمجمع، الأئمة والدعاة بضرورة تنمية مهاراتهم العلمية في مختلف التخصصات، بما ينعكس على أدائهم في بيان صحيح الدين ووقاية المجتمع من الأفكار المنحرفة والهدامة.

وأهدى عامر – في ختام الزيارة – المتدربين مجموعات متميزة من إصدارات المجمع لتقديمها كمكتبة علمية، حيث تعالج هذه الإصدارات العديد من القضايا المعاصرة التي تدعم السلم المجتمعي وتقدم حلولًا واقعية للمشكلات الأسرية التي تزيد من تفاقم الأزمات على مستوى المجتمع وتحدث حالة من التفكك الأسري.

