اخبار ليبيا الان

تشغيل الغلاية رقم 83 بمحطة طبرق البخارية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد مصدر فنى من محطة طبرق لتحلية و إنتاج المياه عن تشغيل الغلاية رقم 83 بالمحطة وذلك بعدتوقفها لفترة طويلة .

المصدر  أضاف فى تصريح لمراسل بوابة إفريقيا الإخبارية أن محطة طبرق البخارية من مديرومستخدمين يقدمون شكرهم لشركة الخليج لجلبها قطع غيار الغلاية رقم 83 ، مشيرًا أن هذهالغلايةستساهم  في رفع إنتاج المحطة الطبيعي وسيحل جزء كبير من نقص المياه بمدينة طبرق .

وكان المجلس التسييري لبلدية طبرق، ومجلس الشورى والحكماء قد اعلنا حالة الطوارئ بسبب نقصالمياه في المدينة خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة لتهالك محطة طبرق لإنتاج وتحلية المياه .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك