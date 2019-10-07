تشغيل الغلاية رقم 83 بمحطة طبرق البخارية

أكد مصدر فنى من محطة طبرق لتحل ية و إنتاج المياه عن تشغيل الغ لاية رقم 83 بالمحطة وذلك بعدتو قفها لفترة طويلة .

المصدر أضاف فى تصريح لمراسل ب وابة إفريقيا الإخبارية أن محطة طبرق البخارية من مديرومستخدمي ن يقدمون شكرهم لشركة الخليج لج لبها قطع غيار الغلاية رقم 83 ، مشيرًا أن هذهالغلايةستساهم ف ي رفع إنتاج المحطة الطبيعي وسي حل جزء كبير من نقص المياه بمدي نة طبرق .

وكان المجلس التسييري لبلدية طب رق، ومجلس الشورى والحكماء قد ا علنا حالة الطوارئ بسبب نقصالمي اه في المدينة خلال الأيام القل يلة الماضية نتيجة لتهالك محطة طبرق لإنتاج وتحلية المياه .

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