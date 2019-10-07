تشغيل الغلاية رقم 83 بمحطة طبرق البخارية

أكد مصدر فنى من محطة طبرق لتحلية و إنتاج المياه عن تشغيل الغلاية رقم 83 بالمحطة وذلك بعدتوقفها لفترة طويلة .
المصدر أضاف فى تصريح لمراسل بوابة إفريقيا الإخبارية أن محطة طبرق البخارية من مديرومستخدمين يقدمون شكرهم لشركة الخليج لجلبها قطع غيار الغلاية رقم 83 ، مشيرًا أن هذهالغلايةستساهم في رفع إنتاج المحطة الطبيعي وسيحل جزء كبير من نقص المياه بمدينة طبرق .
وكان المجلس التسييري لبلدية طبرق، ومجلس الشورى والحكماء قد اعلنا حالة الطوارئ بسبب نقصالمياه في المدينة خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة لتهالك محطة طبرق لإنتاج وتحلية المياه .
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