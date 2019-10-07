بوالخطابية يوضح اسباب إيقاف منظومة جوازات طبرق عن العمل

أوضح رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق السيد فرج بوالخطابية أسباب إيقاف منظومة التصوير في مكتب جوازات طبرق .

وأكد بوالخطابية أن الايقاف يأتي من الإدارة العامة للجوازات على مستوى ليبيا بسبب عدم إتمام إجراءات التسلم والإستلام مابين رئيس فرع الجوازت الحالي والرئيس المكلف عليه فقد أصدرت إدارة الجوازات بنقل الرئيس الحالي إلى جوازت الحريقة .

وأكد بوالخطابية إحترامه للجميع للرئيس المنقول والرئيس المكلف وتبقى مصلحة المواطن فوق الجميع متمنيا من الجميع إحترام المواطنين من المرضى ومن يحتاج إلى إستخراج جواز سفر جديد .

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