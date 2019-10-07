وليامز ومعتوق يبحثان إمكانية إعادة فتح مطار معيتيقة من جديد

أخبار ليبيا24

بحثت نائبة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز، اليوم الإثنين، مع وزير المواصلات بحكومة الوفاق ميلاد معتوق، إمكانية إعادة فتح مطار معيتيقة أمام الرحلات الجوية.

وتطرق اللقاء بينهما كذلك إلى الأزمة الإنسانية التي تعاني منها طرابلس والمنطقة الغربية جراء تعطيل المطار معيتقة.

ومنذ يوم الأحد 1 سبتمبر2019 عُلقت حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة لـ”ظروف أمنية” جراء تعرضه أكثر من مرة للقصف.

ونتيجة لإغلاقه؛ فقد تحولت الرحلات المجدولة على المطار إلى مطار مصراتة الذي يبعد عن العاصمة طرابلس بنحو أكثر من 200 كيلومتر.

ومعيتيقة هو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة، منذ عام 2014 بعد تعرض مطار طرابلس العالمي للتدمير على يد قوات فجر ليبيا التي كان يقودها آنذاك، صلاح بادي، قائد لواء الصمود المعاقب دوليًا والمتحالف حاليًا مع حكومة الوفاق حاليا ضد الجيش الوطني في معركة تحرير طرابلس.

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