صبراتة تحوّل مكبا إلى مشتل أزهار

شهد وسط مدينة صبراتة، وتحديدا بالطريق الساحلي بجانب مدرسة نسيبة بنت كعب، تحوّل مكب نفايات إلى مشتل أزهار، بعد أن ارتبط الموقع بالنفايات لأكثر من 13 عاما.

حيث قام جمال الحسلوك من سكان البلدية بتقديم مقترح بأن يتحول الموقع الى مشتل للزهور بعد موافقة جهاز حماية البيئة والحرس البلدي بالمدينة ونال الموافقة، ليرى مشتل الأزهار النور ويرسم صورة جميلة في المدينة.

وبذلك تحول المشهد من مكان لم يكن هناك فيه تنظيم صحي أو بيئي ويخلق تأثيرات بيئية مختلفة الى مشتل أزهار ينثر وروده على المارة وعابري الطريق والمسافرين.

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