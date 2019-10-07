البحث عن “رؤية موحدة” لأزمة نازحي مرزق

عقد مجلس الحكماء والأعيان والقيادات الاجتماعية والشبابية وبعض مؤسسات المجتمع المدني في مرزق الاجتماع الثاني ببراك الشاطئ برعاية من المجلس البلدي، لمتابعة الأوضاع الإنسانية والمعيشية والظروف الصعبة التي يواجهها المهجرون والنازحون.

ويهدف الاجتماع الذي حضره عدد من مسؤولي المنطقة الجنوبية إلى بلورة رؤية موحدة بين كافة أهالي مرزق حول الأزمة التي عصفت بالمدينة وما نتج عنها من قتل وخطف وتهجير لأهالي المدينة وإحراق للممتلكات الخاصة والعامة.

واختتم الاجتماع بجلسة حوارية حول قضية الأزمة حضرها رئيس لجنة الأزمة لمهجري ونازحي مرزق، وأعضاء المجلس البلدي لبلدية براك، ومدير إدارة الشؤون المحلية بالمجلس، وعدد من الشخصيات الأخرى عبروا فيها عن كامل دعمهم ومساندتهم للخروج من المحنة.

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