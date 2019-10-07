طرح الأحمال يعود للمنطقة الشرقية

تسبب خروج معمل الزويتينة عن العمل في عجز في الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية، وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة ربيع خليفة، إن هذا الخروج مبرمج نظرا لإعمال صیانة المعمل الزویتینة للغاز التابع لشركة سرت.

وقال خليفة في بيان إنه وبحسب إفادة شركة سرت، فإن الصيانة ستستمر لمدة أسبوع، موضحا أن خروج المعمل نتج عنه نقص في إمدادات الغاز المغذي لمحطتي كهرباء شمال بنغازي والزویتینة الغازیة بكمیة 120 ملیون قدم مكعب من الغاز.

وأشار خليفة إلى أن هذا الخروج تسبب في عجز في الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية بقیمة 200 ميغاوات مما سيسفر عن ساعات طرح الأحمال تتراوح من 4 إلى 5 ساعات على امتداد المنطقة الشرقية.

وقال المتحدث إن التحكم الجهوي الشرقية اتخذ إجراءات عاجلة وذلك للحفاظ على الشبكة الشرقية، مضيفا أنه وفور الانتهاء من الصيانة من قبل شركة سرت سيتم تغطية العجز ورجوع استقرار الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية