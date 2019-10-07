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طرح الأحمال يعود للمنطقة الشرقية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسبب خروج معمل الزويتينة عن العمل في عجز في الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية، وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة ربيع خليفة، إن هذا الخروج مبرمج نظرا لإعمال صیانة المعمل الزویتینة للغاز التابع لشركة سرت.

وقال خليفة في بيان إنه وبحسب إفادة شركة سرت، فإن الصيانة ستستمر لمدة أسبوع، موضحا أن خروج المعمل نتج عنه نقص في إمدادات الغاز المغذي لمحطتي كهرباء شمال بنغازي والزویتینة الغازیة بكمیة 120 ملیون قدم مكعب من الغاز.

وأشار خليفة إلى أن هذا الخروج تسبب في عجز في الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية بقیمة 200 ميغاوات مما سيسفر عن ساعات  طرح الأحمال تتراوح  من 4 إلى 5 ساعات على امتداد المنطقة الشرقية.

وقال المتحدث إن التحكم الجهوي الشرقية اتخذ إجراءات عاجلة وذلك للحفاظ على الشبكة الشرقية، مضيفا أنه وفور الانتهاء من الصيانة من قبل شركة سرت سيتم تغطية العجز ورجوع استقرار الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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