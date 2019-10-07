عميد بلدية طبرق يوضح أسباب إيقاف منظومة الجوازات في المدينة

أخبار ليبيا24- خاص

أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية أنه تم إيقاف منظومة التصوير في مكتب جوازات طبرق من الإدارة العامة للجوازات على مستوى ليبيا.

وأوضح بوالخطابية أن إيقاف المنظومة بسبب عدم إتمام إجراءات التسلم والاستلام مابين رئيس فرع الجوازت الحالي والرئيس المكلف.

وتابع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق أن إدارة الجوازات أصدرت قرارًا بنقل الرئيس الحالي إلى جوازت الحريقة.

وأضاف بوالخطابية :”أؤكد احترامي للجميع للرئيس المنقول والرئيس المكلف وتبقى مصلحة المواطن فوق الجميع، وآمل من الجميع احترام المواطنين من المرضى ومن يحتاج إلى استخراج جواز سفر جديد”.

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