“حماية طرابلس”: نمتلك أدلة على نهب مقدرات الليبيين

أكدت “قوة حماية طرابلس” أنها تملك أدلة على استغلال بعض “المجرمين الذين استغلوا مناصبهم ومكوناتهم القبلية للاستيلاء والنهب الممنهج على مقدرات الشعب الليبي، وعلى رأسها ما يحصل في الحقول والموانئ النفطية”.

وطالبت القوة في بيان أصدرته مساء الاثنين، المجلس الرئاسي ولجان الأزمة التي شكلت بحلحلة المشاكل التي تواجه المناطق المتضررة وخاصة طرابلس ومناطق الاشتباك، والابتعاد عن المماطلة والتأجيل في حاجات المواطنين، وخاصة النازحين منهم.

وجددت القوة تأييدها لبيان المكونات الإدارية ببلدية جنزور، كونها إحدى بلديات طرابلس الكبرى، مطالبة البعثة الأممية بـ”اتخاذ موقف محايد وإدانة العدوان بكل صراحة والابتعاد عن الألفاظ الفضفاضة التي تخدم الطرف المعتدي”.

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