سبها.. حملة أمنية على “المركبات المشبوهة”

كثف تشكيل المثلث الأمني التابع للغرفة الأمنية بمدينة سبها دورياته ضمن حملة تفتيشية على المفترقات بشوارع المدينة وطرقها الخارجية.

وركزت الدوريات على نصب نقطة استيقافية بمفترق جامع البركة للتفتيش على المركبات المثيرة للشك والريبة، والقيام باﻟﺘﺸﺪﻳﺪ والتحري والبحث في ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ المركبات وضبط السيارات المسروقة .

وتأتي هذه الحملة بموجب التعليمات الصادرة عن آمر منطقة سبها العسكرية وآمر الغرفة الأمنية المشتركة لغرﺽ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺮﺓ باﻷﻣﻦ وفرضه ولتأمين منفذ سبها الجنوبي.

وطالب التشكيل من ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ بـﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ مع عناصر دوريات الغرفة الأمنية وإﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺘﻴﻢ عن ﺯﺟﺎﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻠﻮﺣﺎﺕ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺒﻮابات ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻣﻨﻬﺎ.

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