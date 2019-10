أكد السياسي والحقوقي محمد صالح اللافي أن الجيش نجح في تضييق الخناق وقطع الإمدادات عن الميليشيات في طرابلس والمناطق الغربية في وقت قياسي .

وأضاف اللافي، في تصريحات له ، أن ” وصول قوات الجيش إلى تخوم طرابلس، وإطباق الخناق جعل الميليشيات تتخبط أمام سرعة الانتقال من الشرق الليبي إلى الجنوب ثم للغرب”.

وأوضخ اللافي، أن ” الجيش يحقق انتصارات واضحة في معركة طرابلس لتحرير ليبيا من الإرهاب والتطرف”.

