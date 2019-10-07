قوات “الوفاق” تعلن سيطرتها على منطقة استراتيجية وتوضح حقيقة الوضع جنوبي طرابلس

قالت قوات “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق الاثنين، أنها لا تزال تسيطر بشكل كامل على منطقة العزيزية جنوبي العاصمة طرابلس، بعد اشتبكات عنيفة خاضتها مع قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقال بيان لعملية “بركان الغضب”، إنها “أحكمت السيطرة الكاملة على المنطقة من العزيزية إلى السبيعة”، مشيرة إلى أنها “غنمت أربع آليات مسلحة بذخائرها، من بينها مدرعة إماراتية، كما أسرت 9 من التابعين لقوات الجيش الوطني”.

من جانبه، أعلن مصدر عسكري من قوات الوفاق، استهداف طيران مسير تابع للحكومة تمركزات لقوات الجيش الوطني في محور الطويشة والساعدية جنوبي طرابلس.

وقال المصدر العسكري بحسب وكالات انباء، مفضلا عدم كشف هويته، إن “القصف استهدف قوات للجيش الوطني تسللت على الطريق الرئيسي الرابط بين منطقة العزيزية وطرابلس”.

وأضاف أن “قوات الجيش الوطني تمكنت الأحد من السيطرة على مناطق الساعدية والطويشة (جنوبي طرابلس)، بعد انسحاب قوات الوفاق منها وأنها بدأت في استعادة السيطرة على تلك المناطق من جديد”.

وفي السياق ذاته، تجددت الاشتباكات في محور عين زارة والخلة جنوبي طرابلس، وسمعت أصوات الأسلحة الثقيلة بوضوح داخل العاصمة.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت قوات حكومة الوفاق، في بيان، أن الطيران المسير التابع للجيش الوطني، استهدف منطقة أبوغيلان في مدينة غريان جنوبي طرابلس.

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