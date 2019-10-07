الجيش: نسيطر على ثلثي منطقة العزيزية

المتوسط:

أعلن العميد خالد المحجوب، مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش أن الجيش يسيطر على أكثر من ثلثي منطقة العزيزية، جنوب العاصمة طرابلس.

وأضاف المحجوب، في تصريحات صحفية، أن السيطرة على العزيزية تؤدي لقطع التواصل مع مدينة غريان، التي تسيطر عليها المليشيات، ومن ثم السيطرة بشكل أكبر علي جنوب العاصمة من ناحية العزيزية، فضلا عن قطع التواصل بين المنطقة وغريان.

واكمل المحجوب، أن ” الجيش اليوم استهدف بوابة بورشادة التي تعد بوابة مدينة غريان”.

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