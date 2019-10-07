فيما تؤكد الوفاق استعادة السيطرة عليها.. اللواء 106: قواتنا لا تزال تسيطر على “الطويشة”

أفاد المكتب الإعلامي باللواء 106 مجحفل التابع للجيش الوطني الليبي بأن القوات المسلحة لازالت تحافظ على تمركزاتها اليوم الاثنين بمنطقة الطويشة الواقعة شمال مدينة العزيزية.

وأوضح المكتب الإعلامي في إيجاز صحفي صادر عنه، ان وحداتهم العسكرية ترصد التحركات وهي في حالة استنفار وتأهب لتكملة عملياتها، ونعى اللواء 106 مجحفل ثلاثة من عناصره استشهدوا نتيجة قصف الطيران التركي المسير.

من جهتها، كان مصدر عسكري بالوفاق، صرح بحسب وكالات أنباء، أن “قوات الجيش الوطني تمكنت الأحد من السيطرة على مناطق الساعدية والطويشة (جنوبي طرابلس)، بعد انسحاب قوات الوفاق منها وأنها بدأت في استعادة السيطرة على تلك المناطق من جديد”.

وتتضارب الانباء حول حقيقة السيطرة في المناطق الواقعة جنوب طرابلس والعزيزية، وسط معارك عنيفة يخوضها الطرفين ما بين كر وفر، دون اتضاح رؤية كاملة للسيطرة.

وتشهد محاور الاشتباكات جنوبي العاصمة طرابلس ومنطقة العزيزية اشتباكات عنيفة منذ أيام بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.

وتستمر هذه المواجهات للشهر السابع على التوالي منذ اعلان الجيش الوطني اطلاق عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس وتخليصها من الجماعات المسلحة والمتطرفة حسب ما أعلن عنه.

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