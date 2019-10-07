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أجدابيا ..استئصال كيس كبير من طفلة يزن 5 كيلو جرام

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

إجرى فريق طبي بمصحة البساتين الخضراء في مدينة اجدابيا ، عملية جراحية ناجحة لطفلة تبلغ منالعمر 14 عام ، كانت تعاني من وجود كيس كبير الحجم داخل المبيض.

مصحة البساتين الخضراء ، أوضحت بأن الطفلة خلال التشخيص والتصوير المقطعي تبين أنها تعانيمن وجود كيس كبير الحجم في المبيض الأيسر يصل مقاسه إلى (20×30 سم) تم إستئصاله معالمبيض بالكامل ، وقد اتضح ان وزن الكيس يصل إلى 5 كيلو جرام 

وأكدت المصحة ان المبيض الأيمن والرحم في حالة جيدة ، وان الطفلة بعد إجراء العملية أصبحت تتمثلللشفاء.

يشار إلى ان العملية الجراحية ، قام بإجرائها طاقم طبي من الكوادر الليبية وهم 🙁 دكتور نجاة الزهاوي- استشاري جراحة النساء والولادة ، دكتور فرحات السعيطي – استشاري جراحة عامة ، دكتور صلاحجادالله – استشاري تخدير وعناية فائقة ، فني التخدير عيسى عبدالحميد ، ممرضة العمليات رحمةالراحل ).

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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