أجدابيا ..استئصال كيس كبير من طفلة يزن 5 كيلو جرام

إجرى فريق طبي بمصحة البساتين ا لخضراء في مدينة اجدابيا ، عملي ة جراحية ناجحة لطفلة تبلغ منال عمر 14 عام ، كانت تعاني من وجو د كيس كبير الحجم داخل المبيض.

مصحة البساتين الخضراء ، أوضحت بأن الطفلة خلال التشخيص والتصو ير المقطعي تبين أنها تعانيمن و جود كيس كبير الحجم في المبيض ا لأيسر يصل مقاسه إلى (20×30 سم) تم إستئصاله معالمبيض بالكامل ، وقد اتضح ان وزن الكيس يصل إل ى 5 كيلو جرام

وأكدت المصحة ان المبيض الأيمن والرحم في حالة جيدة ، وان الطف لة بعد إجراء العملية أصبحت تتم ثلللشفاء.

يشار إلى ان العملية الجراحية ، قام بإجرائها طاقم طبي من الكو ادر الليبية وهم 🙁 دكتور نجاة الزهاوي- استشاري جراحة النساء والولادة ، دكتور فرحات السعيطي – استشاري جراحة عامة ، دكتور صلاحجادالله – استشاري تخدير وع ناية فائقة ، فني التخدير عيسى عبدالحميد ، ممرضة العمليات رحم ةالراحل ).

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