كشف آمر محور وادي الربيع محمد المهتدي غليو التابع لقوات عن صد هجوم لقوات الجيش في منطقة السبيعة والطويشة.

وأوضح غليو، أن ” قوات مكافحة الإرهاب دعمت محاور القتال في جنوب طرابلس لاستعادة السيطرة على مناطق تسللت إليها قوات الجيش”.

