بينهم قيادي.. قوة تابعة للوفاق تعترف بمقتل 10 من مقاتليها – اسماء

اعترف الناطق باسم ”قوة حماية غريان” القيادي معتز شنبر، بسقوط 10 قتلى في صفوف قوات “حكومة الوفاق” بينهم القيادي مسعود عمران، في الاشتباكات التي اندلعت منذ صباح الاثنين، ضد قوات الجيش الوطني جنوب العاصمة طرابلس.

وبحسب تدوينة لـ”شنبر” على حسابه الرسمي في “فيسبوك” فقد أشار إلى أن أسماء قتلى قوات الوفاق، هم: “هشام الشيخ – الزاوية، محمد المكاس – مصراتة، يانس جبودة – جادو، سامر السباعي – جادو، مصطفى انصير- الزاوية، عبود فريقيطة – جنزور، عبدالباسط مامي – مصراتة، (القيادي) مسعود عمران – نالوت، رياض احسي – الزنتان و محمد صكح – الزاوية

وتشهد محاور الاشتباكات جنوبي العاصمة طرابلس ومنطقة العزيزية اشتباكات عنيفة منذ أيام بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.

وتستمر هذه المواجهات للشهر السابع على التوالي منذ اعلان الجيش الوطني اطلاق عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس وتخليصها من الجماعات المسلحة والمتطرفة حسب ما أعلن عنه.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي