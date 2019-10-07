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المحجوب : نسيطر على أكثر من ثلثي منطقة العزيزية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال العميد خالد المحجوب، مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش إن الجيش يسيطر على أكثر من ثلثي منطقة العزيزية، جنوب العاصمة طرابلس.

وأكد المحجوب، في تصريحات صحفية تناقلتها وسائل اعلام ، أن السيطرة على العزيزية تؤدي لقطع التواصل مع مدينة غريان، التي تسيطر عليها قوات الوفاق.

وكان  آمر محور وادي الربيع محمد المهتدي غليو التابع لقوات الوفاق،قد أكد في وقت سابق  انهم تمكنوا مساء اليوم الاثنين من صد هجوم لقوات الجيش الليبي في منطقة السبيعة والطويشة.

وأضاف غليو أن قوة مما وصفها مكافحة الإرهاب دعمت محاور القتال في جنوب طرابلس لاستعادة السيطرة على مناطق تسللت إليها قوات الجيش الليبي بحسبه.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • الجيش الوطنى يعمل بحرفية الاولوية عنده لاستنزاف المليشيات وجرها بعيدا عن المناطق السكنية ليتم تصفيتها فى مناطق مفتوحة يتم استخدام قوة نيرانية ساحقة لهذا نرى كثرة قتلى المليشيات وحينما يهاجم الجيش منطقة فهو يقصد جر مليشيات من محاور اخرى الى المنطقة المنصوب فيها المصيدة حتى لو تراجع للخلف لجرهم لحتفهم ثم يعود ليتقدم ويغنم اسلحة وهناك فرق بين انسحاب تكتيكى بكامل الاسلحة والافراد وبين الهزيمة والفرار وترك الجثث والسلاح كما تفعل المليشيات ويتم جر المزيد لنفس المصيدة مستغلا غباوة الخوان

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    • جيش القرامطة الأزلام والامريكى الاسير كم يوجد عندنا بلهاء متخلفين يعبدون المجرمين ويقدسون الكلاشن العتيقة وميغ المتاحف العسكرى كلب حراسة له أنياب تستعمله ضد العدو فحينما تستعمله ضد نفسك شوف. يقتلك

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