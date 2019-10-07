المحجوب : نسيطر على أكثر من ثلثي منطقة العزيزية

قال العميد خالد المحجوب، مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش إن الجيش يسيطر على أكثر من ثلثي منطقة العزيزية، جنوب العاصمة طرابلس.

وأكد المحجوب، في تصريحات صحفية تناقلتها وسائل اعلام ، أن السيطرة على العزيزية تؤدي لقطع التواصل مع مدينة غريان، التي تسيطر عليها قوات الوفاق.

وكان آمر محور وادي الربيع محمد المهتدي غليو التابع لقوات الوفاق،قد أكد في وقت سابق انهم تمكنوا مساء اليوم الاثنين من صد هجوم لقوات الجيش الليبي في منطقة السبيعة والطويشة.

وأضاف غليو أن قوة مما وصفها مكافحة الإرهاب دعمت محاور القتال في جنوب طرابلس لاستعادة السيطرة على مناطق تسللت إليها قوات الجيش الليبي بحسبه.

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