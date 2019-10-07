قيادي من مصراتة: حربنا مصيرية ومن أجل البقاء ويجب على القادة معالجة الاخطاء

أكد آمر محور النهر “وادي الربيع” علي أشتيوي بالملقب بـ”السريعة” والمنتمي لقوات مدينة مصراتة الموالية لحكومة الوفاق بأن هذه الحرب “بالمصيرية”، وبأنها بمثابة “الحياة أو الموت، وهي حرب من أجل البقاء فوق الأرض بحرية”، على حد قوله.

وقال “السريعة” في تصريحات تلفزيونية، أن المعركة التي يخوضونها ضد الجيش الليبي بمثابة “إما أن نكون أو لا نكون” وأنهم يخوضون أشرس المعارك ضد الدول التي تكالبت عليهم بمساعدة من وصفهم بالخونة من أبناء جلدتهم والعملاء والمندسين بينهم.

وأكد إشتيوي بأنه لا خيار لهم إلا القتال وإعلاء كلمة الحق، وأنهم ليسوا في انتظار دعم الحكومات في إشارة لحكومة فايز السراج، وأنه لا خيار أمام القادة إلا معالجة الأخطاء وتدارك الموقف والسير قدماً نحو النصر انها حرب الفرصة الاخيرة، ويجب الضرب بكل قوة.

وتشهد محاور الاشتباكات جنوبي العاصمة طرابلس ومنطقة العزيزية اشتباكات عنيفة منذ أيام بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.

وتستمر هذه المواجهات للشهر السابع على التوالي منذ اعلان الجيش الوطني اطلاق عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس وتخليصها من الجماعات المسلحة والمتطرفة حسب ما أعلن عنه.

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