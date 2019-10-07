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الرئاسي : السراج أصدر أوامره بتعزيز ” الوحدات المقاتلة “

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ، الاثنين ،  مع وزير داخليته فتحي باشاآغا، وأمراء المناطق العسكرية، التابعة له ، أسامة جويلي آمر المنطقة الغربية ، ومحمد الحداد آمر المنطقة الوسطى، وعبد الباسط مروان آمر منطقة طرابلس.

وبحث الاجتماع  الذي قال المكتب الإعلامي للسراج في إيجاز صحفي أنه عقده بصفته ” القائد الأعلى ” وانعقد بمقر المجلس الرئاسي بطرابلس الوضع الأمني والعسكري وآخر تطورات الجبهات .

وأضاف المكتب بأن الإجتماع بحث أيضاً ” تطوير اليات التنسيق بين المناطق العسكرية، ومختلف القطاعات والوحدات الأمنية والعسكرية ” .

وكشف المكتب أن الاجتماع بحث أيضاً الترتيبات المتخذة لحماية المدنيين بعد ما أسماه ” تصعيد المليشيات المعتدية ” من قصفها الجوي للمنشآت والمرافق المدنية.


وختم المكتب الإعلامي للسراج بأنه وبصفته ” القائد الأعلى ”  قد أصدر أوامره بتعزيز الوحدات المقاتلة بكافة الاحتياجات التي تتطلبها العمليات العسكرية من مهمات وامكانيات ، وذلك وفقاً لوص ذات الإيجاز .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • القائد الاعمى للمليشيات المكسحة الطرطور فائز السراج صدرت له الاوامر من المليشيات بزيادة المرتزقة بعد نفوق الكثير من المليشيات

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  • اصدر القائد الاعمى للكوات المشلحة البيبية امرا عاجلا بتعزيز الوحدات المقاتلة بخيام نكاح اضافية مع استيراد نساوين من ايطاليا فرز اول والاستغناء عن نساوين الخوان لانهم متهالكين من كثرة الاستعمال ويتم تعزيز المحاور بكميات اضافية من المبكبكة وبامبرز كاتم للصوت اثناء الزياط

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  • الوحدات المقاتلة!!!؟؟؟
    مكسوف يقول مليشيات!! ههه
    مليشيات وتدعم فيهم يا سراج
    انت تقول ما فيش جيش في ليبيا معناها انت تدعم في من ؟؟؟؟

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