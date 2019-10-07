ماذا في اجتماع السراج بباشاغا وأمراء المناطق العسكرية بقوات الوفاق ؟

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مساء الاثنين مع وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، وأمراء المناطق العسكرية، اللواء أسامة جويلي آمر المنطقة الغربية، واللواء محمد الحداد آمر المنطقة الوسطى، واللواء عبد الباسط مروان آمر منطقة طرابلس.

ووفق المكتب الاعلامي لحكومة الوفاق بحث الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي بطرابلس الوضع الأمني والعسكري وآخر تطورات الجبهات، كما تناول تطوير اليات التنسيق بين المناطق العسكرية، ومختلف القطاعات والوحدات الأمنية والعسكرية.

كما بحث الاجتماع الترتيبات المتخذة لحماية المدنيين بعد تصعيد المليشيات المعتدية من قصفها الجوي للمنشآت والمرافق المدنية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا