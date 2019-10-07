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ماذا في اجتماع السراج بباشاغا وأمراء المناطق العسكرية بقوات الوفاق ؟

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج  مساء الاثنين مع وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، وأمراء المناطق العسكرية، اللواء أسامة جويلي آمر المنطقة الغربية، واللواء محمد الحداد آمر المنطقة الوسطى، واللواء عبد الباسط مروان آمر منطقة طرابلس.

ووفق المكتب الاعلامي لحكومة الوفاق بحث الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي بطرابلس الوضع الأمني والعسكري وآخر تطورات الجبهات، كما تناول تطوير اليات التنسيق بين المناطق العسكرية، ومختلف القطاعات والوحدات الأمنية والعسكرية.

كما بحث الاجتماع الترتيبات المتخذة لحماية المدنيين بعد تصعيد المليشيات المعتدية من قصفها الجوي للمنشآت والمرافق المدنية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • طرطور غبى امراء فى النهب والسرقة وتهريب النفط حمير وتيوس فى المجال العسكرى ويظهر ذلك من انكسار المليشيات ونفوق العديد من صراصير المليشيات وعدم قدرتها على حماية قادتها فنخيل لو ان احادثيات مقر الاجتماعات وصلت لنسور الجو اليس قادرا على تدمير الموقع على رؤسهم وهو يقلد اجتماع المشير خليفة حفتر فى مقر امن ومعروف ولكن لت تستطيع اى ذبابة طائرة الوصول هناك

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  • .اصدر القائد الاعمى للكوات المشلحة البيبية امرا عاجلا بتعزيز الوحدات المقاتلة بخيام نكاح اضافية مع استيراد نساوين من ايطاليا فرز اول والاستغناء عن نساوين الخوان لانهم متهالكين من كثرة الاستعمال ويتم تعزيز المحاور بكميات اضافية من المبكبكة وبامبرز كاتم للصوت اثناء الزياط

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