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فائز السراج يصدر أوامر بتعزيز معسكر الوفاق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، واللواء أسامة جويلي، واللواء محمد الحداد، واللواء عبد الباسط مروان.

وبحث الاجتماع الوضع الأمني والعسكري وآخر تطورات الجبهات، وتطوير آليات التنسيق بين المناطق العسكرية، ومختلف القطاعات والوحدات الأمنية والعسكرية، والترتيبات المتخذة لحماية المدنيين.

وأصدر القائد الأعلى للوفاق، أوامر بتعزيز الوحدات المقاتلة بكافة الاحتياجات التي تتطلبها العمليات العسكرية من مهمات وإمكانيات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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