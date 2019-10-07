فائز السراج يصدر أوامر بتعزيز معسكر الوفاق

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، واللواء أسامة جويلي، واللواء محمد الحداد، واللواء عبد الباسط مروان.

وبحث الاجتماع الوضع الأمني والعسكري وآخر تطورات الجبهات، وتطوير آليات التنسيق بين المناطق العسكرية، ومختلف القطاعات والوحدات الأمنية والعسكرية، والترتيبات المتخذة لحماية المدنيين.

وأصدر القائد الأعلى للوفاق، أوامر بتعزيز الوحدات المقاتلة بكافة الاحتياجات التي تتطلبها العمليات العسكرية من مهمات وإمكانيات.

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