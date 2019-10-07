بالصور| قوات الوفاق يعترفون بسوء الوضع: انتصاراتنا في جنوب طرابلس “وهمية”

اعترف مسلحون وإعلاميون ونشطاء مقربون من “حكومة الوفاق” برئاسة فائز السراج، مع حلول الساعات الأولى لليوم الإثنين، بالهزيمة التي تكبدتها القوات المتحالفة مع “الوفاق” منذ ساعات الفجر الأولى، وحتى الآن، أمام القوات المسلحة الليبية، في عدة محاور جنوب العاصمة طرابلس، على رأسها محور العزيزية، الذي انسحبت منه المجاميع المسلحة بشكل كامل، بعد سقوط قتلى وجرحي في أفرادها.

ودعا المدعو ناجي الحاج، الناشط المقرب من “حكومة الوفاق”، عبر حسابه بـ”فيسبوك” كل من يستطيع حمل السلاح، إلى دعم القوات المتواجدة بالقرب من كوبري الزهراء، وهى الدعوة التي لاقت سخرية رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قبل أن يتراجع عنها ويقوم بحذفها، إذ كتب قائلاً: “إللي عنده سلاح إيجي دعم لكوبري الزهراء”.

واعترف “الحاج” بما تكبدته قوات “الوفاق” من خسائر، فكتب قائلاً: “الليل و الصبح وقت قولنا الوضع كارثي ويبي دعم و الغرفة مافيش منها استجابة، اضطرينا نتشرو ف الفيسبوك باش نحصلو من يفزع، النص قالو الصفحه مخترقه و النص الثاني قالو قلوب مرجفه، توا الزوز قالو قواتنا تقدمت ع العدو ف التمركزات اللي سيطر عليها العدو، الفرق بيننا و بينهم ما نجاملوش و ما نزمزكوش، ومش حاسين بخوتنا كيف كانو حاصلين و أسرو منهم و هما يطلبو ف الدعم”.

فيما اعترف المدعو جلال ابن ال القبي، الإعلامي بقوات “بركان الغضب”، بسوء أوضاع المسلحين المساندة لحكومة فائز السراج، في محاور جنوب طرابلس، ووصف المزاعم بأن الأوضاع تحت سيطرة هذه القوات بـ”الأوهام”.

وقال “ال القبي” إنه “لايمكن لازمة ان تُحل طالما هنالك تعايش طبيعي معها، كما ان تواجد بعض المراهقين الذين يظنون بانهم قد نجحوا في نشر وهمهم للعامة هم فاشلون في نظر الأبطال بل سيئون جداً” على حد قوله.

واستنكر “ال القبي” في تدوينة على حسابه الشخصي بـ”فيسبوك” ما سمَّاه بـ”نشر الوهم عن عن طريق منشورات وتكرارا بعض الكلمات من قبيل (الوضع ممتاز / تحت السيطرة / ممتاز جدا) وغيرها الكثير دون الالتفات لاحتياجات ونواقص الابطال خطأ كبير وكبير جداً” على حد قوله.

وتابع “ال القبي” قائلاً: “بوجهة نظري هذا سبب رئيسي لتعايش بعض المسؤوليين مع الأزمة، ومن هنا اقول الضغط على المسؤولين بالواقع وليس بالوهم للمساهمة مع ابطالنا والتحرك معهم خطوة بخطوة والنظر لاحتياجاتهم بسرعة” على حد قوله.

من جانبه، أعلن المدعو عاطف برقيق، القيادي في قوات “كتيبة ثوار طرابلس” عن مقتل المدعو مسعود عمران، القائد الميداني لكتيبة الدبابات، من “نالوت” في المعارك التي دارت اليوم في جنوب طرابلس، دون الكشف عن مكان مقتله بدقة.

وقال “برقيق” عبر منشور على حسابه بـ”فيسبوك” إن “عمران” شارك في ما سمَّاه بتحرير الغزيا وتيجي وبدر وبني وليد والجنوب، قبل أن “يرتقي دفاعا عن طرابلس و اهلها لسان حاله اننا يا ليبيا لن نخذلك” على حد قوله.

فيما هاجم “فرج شيتاو” الذي يطلق على نفسه صفة صحافي، وهو شقيق مراد شيتاو أحد عناصر مايسمى بـ”سرايا بنغازي” حكومة الوفاق، واصفاً إياها بـ”حكومة سرطان الثدي” وأن الخزي والعار لها، وأن “كل شيء في وقته” على حد قوله.

– وكالات