تسهيل إجراءات دخول سيارات الإسعاف إلى مصر عبر منفذ السلوم

أخبار ليبيا24

قال مكتب إعلام مديرية أمن منفذ أمساعد البري إن السلطات المصرية بمنفذ السلوم قررت السماح بدخول سيارات الإسعاف القادمة من ليبيا بدون أي عوائق أو تعطيل.

وأضافت، أن السلطات المصرية سهلت حركة سيارات الإسعاف داخل المنفذ المصري، مما يسمح لها بالدخول فوراً للأراضي المصرية.

وأفادت المكتب، أن مدير منفذ أمساعد البري اجتمع يوم الإثنين مع رئيس مركز شرطة المنفذ وأمراء بوابات السيطرة بالمنفذ، لبحث آلية العمل خلال الفترة المقبلة.

وأكدت المكتب، أنه تم الاتفاق على جملة من الإجراءات التي من شأنها الرفع من كفاءة العمل وفرض هيبة ليبيا مع مصر، على حد تعبيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24