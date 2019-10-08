مركز سبها الطبي استقبل 250 حالة في يوم واحد

أعلن مركز سبها الطبي، أن العيادة الخارجية بالمركز، استقبلت يوم أمس الأثنين، ما يقارب 250 حالة تم تقديم الرعاية الصحية لهم والكشف الطبي.

وأوضح المركز، أن عيادة الجلدية استقبلت أكثر من 35 حالة، وعيادة الأطفال أيضا استقبلت نفس الرقم، 35 حالة كشف، أمام عيادة الأنف والأذن والحنجرة استقبلت أكثر من 50 حالة، قام بالكشف عليها الدكتور محمد الوليد، المبعوث من منظمة الصحة العالمية.

وأشار المركز في سياق نشره لعدد الحالات التي استقبلها، أن عيادة العيون استقبلت أكثر من 35 حالة، ووحدة سحب التحاليل كانت الحالات التي استقبلتها أكثر من 30 حالة، ووحدة تركيب وغيار الجبس استقبلت 6 حالات، إضافة إلى وحدة غيار الجروح استقبلت أكثر من 20 حالة، وفي وحدة الحقن كان عدد الحالات التي استقبلتها 25حالة.

ونوّه مركز سبها الطبي، أنه سيتم توزيع أرقام الكشف بالعيادات الخارجية على تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً.

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