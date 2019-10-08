حزب العدالة والبناء: نُجدّد دعمنا للدولة المدنية وعلى المجتمع الدولي محاسبة “حفتر”

دعا حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي للإخوان المسلمين في ليبيا، الأمم المتحدة، وبعثتها في ليبيا، ومجلس الأمن، ومحكمة الجنايات الدولية، إلى أن تتخذ إجراءات صارمة وواضحة، ضد الجيش الوطني.

وأشار الحزب في بيان لهُ، أن على المجلس الرئاسي أن يعمل على إجراء الإصلاحات الحكومية الضرورية التي باتت معروفة ويطالب بها الجميع، وضرورة التنسيق داخليًا وخارجيًا، لصدّ تحركات الجيش نحو العاصمة.

كما دعا حزب العدالة والبناء، في بيانه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، تحمّل مسؤولياتهم الدستورية والوطنية، بتكثيف العمل والتوافق حسب الاتفاق السياسي.

جدّد الحزب، الدعوة للتيار الداعم لإقامة الدولة المدنية في ليبيا، بكل أطيافه وشخوصه، إلى تناسي كل الخلافات والوقوف صفا واحدا لتجاوز الأزمة.

وإذ يستشعر الحزب التواطؤ المباشر وغير المباشر من بعض الدول مع مجرم الحرب حفتر، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في دعم الحكومة الشرعية وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

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