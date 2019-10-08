جهاز الإمداد الطبي يبحث مع إدارة “قروي قمينس” مشاكل وحدة الكلى

قمينس 08 أكتوبر 2019 (وال) _ صرح مدير مكتب الإعلام بمستشفى قمينس القروي “عون المشيطي” _ لوكالة الأنباء الليبية _ إن من مدير وحدة الكلى أحمد القزيري ومدير مكتب التفتيش والمتابعة المهندس فرج المزوغي قاما أمس الأحد بزيارة إلى جهاز الإمداد الطبي بوزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة.

هذا وبحث رئيس جهاز الإمداد الطبي أحمد بورتيمة مع مدير وحدة الكلى بقمينس و فني غسيل الكلى أشرف العمامي سبل توفير المستلزمات والنواقص التي تحتاجها وحدة الكلى التابعة لمستشفى قمينس القروي.

ووعد رئيس جهاز الإمداد الطبي بوزارة الصحة بتوفير جميع احتياجات المرضى من أدوية ومواد غسيل الكلى باستمرار مع بداية كل شهر.

ودعا مكتب الإعلام بمستشفى قمينس القروي المرضى بالإسراع في جمع و تقديم الأوراق المطلوبة لإدارة وحدة الكلى في أسرع وقت ممكن.

وأشاد مدير وحدة الكلى ومدير مكتب التفتيش والمتابعة بقروي قمينس بجهاز الإمداد الطبي بوزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة على توفير الأدوية ومستلزمات الغسيل والتي من شأنها أن تخفف من معاناة المرضى وتجنيبهم مشقة السفر للحصول على العلاج.

يُشار إلى أن وحدة الكلى التابعة لقروي قمينس تعاني من نقص في المواد الأساسية المستعملة في عمليات غسيل الكلى للمرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي والأدوية المستعملة لمرضى الكلى. (وال _ قمينس) ع م / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال