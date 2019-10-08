كهرباء المؤقتة تعلن عن عجز متوقع بالشبكة يقدر بـ200 ميجاوات

أكدت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة أمس، وجود عجز متوقع بالشبكة، يقدر بمئتي ميجاوات.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة ربيع خليفة، أن عدد ساعات طرح الأحمال سيكون من أربع إلى خمس ساعات يوميا، ولمدة أسبوع كامل على امتداد المنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن التحكم الجهوي بالشرقية اتخذ إجراءات عاجلة، وذلك للحفاظ على الشبكة الشرقية، مطمئنا المواطنين بأن هذا الوضع غير دائم، وأنه ستتم تغطية العجز فور إنهاء الصيانة من قبل شركة سرت.

هذا وأرجعت الهيئة سبب العجز المتوقع بالشبكة، إلى خروج معمل الزويتينة للغاز عن العمل، نظرا لأعمال الصیانة.

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