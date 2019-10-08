غوتيريش يحذر من تغلغل التنظيمات الإرهابية في جميع أنحاء ليبيا

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الاثنين، من تغلغل التنظيمات الإرهابية، في منطقة الساحل الإفريقي، وجميع أنحاء ليبيا.

وتابع في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الدبلوماسية الوقائية ومنع النزاعات وحلها في إفريقيا، أن الشبكات الإرهابية في جميع أنحاء ليبيا وشمالي إفريقيا، تمتد عبر الساحل إلى منطقة بحيرة تشاد، وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق، – حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية.

وأشار غوتيريش إلى أن هذه القضية ليست إقليمية، إلا أنها تُشكل خطرًا واضحًا وحاضرًا على السلام والأمن العالميين، مُنوهًا أن الجماعات الإرهابية تهاجم قوات الأمن المحلية والدولية بانتظام، وأن العنف ينتشر عبر الدول الساحلية على طول خليج غينيا، وكذلك نيجيريا من جانب جماعة “بوكو حرام”.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، من مخاطر تداعيات الأزمة في ليبيا علي جميع أنحاء المنطقة، خاصة مع تحرك المقاتلين باستمرار عبر الحدود، مضيفًا أن ممثله الخاص في ليبيا، غسان سلامة، يعمل مع الشركاء الإقليميين والوطنيين والدوليين لمنع المزيد من تصعيد العنف وتشجيع العودة إلى العملية السياسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية