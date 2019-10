تفاصيل اجتماع “السراج” مع وزير الداخلية وآمراء المناطق العسكرية

المتوسط:

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج مع وزير الداخلية فتحي باشاغا، وأمراء المناطق العسكرية، اللواء أسامة جويلي آمر المنطقة الغربية، واللواء محمد الحداد آمر المنطقة الوسطى، واللواء عبد الباسط مروان آمر منطقة طرابلس.

وبحث الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي بطرابلس الوضع الأمني والعسكري وآخر تطورات الجبهات، كما تناول تطوير اليات التنسيق بين المناطق العسكرية، ومختلف القطاعات والوحدات الأمنية والعسكرية.

وبحث الاجتماع الترتيبات المتخذة لحماية المدنيين بعد التصعيد الأخير.

وأصدر السراج، أوامره بتعزيز الوحدات المقاتلة بكافة الاحتياجات التي تتطلبها العمليات العسكرية من مهمات وامكانيات.

