تيكة: مقاتلوا الشرق رجعوا إلى بيوتهم والمتواجدون هم جماعة النظام السابق مع مرتزقة أفارقة

قال الناطق باسم قوة مكافحة الإرهاب التابعة لحكومة الوفاق، العقيد عبد الباسط تيكة، إن خليفة حفتر أصبح هيكل عظمي، ملقى في الرجمة لا يساوي شيئا، ولا يهتمون به ولا يعيرونه أي اهتمام، على حد تعبيره.

وأضاف تيكة، في مقابلة له عبر فضائية “فبراير”، : ” إن كل مقاتلي المنطقة الشرقية رجعوا إلى بيوتهم وأن المتواجدون الآن هم جماعة النظام السابق مع مرتزقة أفارقة اشتروهم بالمال”.

وتابع: “تم شراء طائرات لهؤلاء المرتزقة وصلت إلى مصر، على أساس أن مصر هي من قامت بشرائها لكن الإمارات هي من قامت بشرائها لصالح حفتر ولصالح هذه المعركة، وهي حوالي 30 طائرة مسيرة موجودة الآن في مصر”.

المصدر: أوج

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