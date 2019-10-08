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تيكة: مقاتلوا الشرق رجعوا إلى بيوتهم والمتواجدون هم جماعة النظام السابق مع مرتزقة أفارقة

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

قال الناطق باسم قوة مكافحة الإرهاب التابعة لحكومة الوفاق، العقيد عبد الباسط تيكة، إن خليفة حفتر أصبح هيكل عظمي، ملقى في الرجمة لا يساوي شيئا، ولا يهتمون به ولا يعيرونه أي اهتمام، على حد تعبيره.

وأضاف تيكة، في مقابلة له عبر فضائية “فبراير”، : ” إن كل مقاتلي المنطقة الشرقية رجعوا إلى بيوتهم وأن المتواجدون الآن هم جماعة النظام السابق مع مرتزقة أفارقة اشتروهم بالمال”.

وتابع: “تم شراء طائرات لهؤلاء المرتزقة وصلت إلى مصر، على أساس أن مصر هي من قامت بشرائها لكن الإمارات هي من قامت بشرائها لصالح حفتر ولصالح هذه المعركة، وهي حوالي 30 طائرة مسيرة موجودة الآن في مصر”.

المصدر: أوج

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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تعليقات

  • واضح انك محشش على الاخر وعايش فى كوكب زحل والكل يسخر من غباوتك الشديدة وهم يرون الواقع على الارض فاذا كانت قنوات الخوان تخاطب امعاتها الذين يصدقون اى خزعبلات لكن بقية الناس سيقولوا لك ارجع الى قرقارش واستكمل علاجك فانت حالتك صعبة جدا ومحتاج جلسات كهرباء تعيد لك عقلك ربنا يشفى

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  • حيوان ناطق باسم المليشيات بغبغبان يردد اوهام لكى يرضى سيده اردوغان لانه لم يقدم دليلا واحدا على وجود اى مرتزق فى الجيش الوطنى بينما الادلة ثابته على وجود مرتزقة مع المليشيات من اول الطيار الامريكى الذى سقطت طائرته وسلمه الجيش للامريكان والمرتزق التشادى الذى امسك به اهالى السراج واعترف بانه يقاتل مع جويلى وجثث المرتزقة الذى عرضهم الجيش بالامس فى محور العزيزية اما الجيش الوطنى فمن ابناء الشعب الليبى من كل مكان جيش نظامى يدافع عن الوطن ضد خونة باعوا الوطن للاتراك مقابل حفنة دولارات اتفوووووووه عليك يا انتيكة متخلف وغبى جدا

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