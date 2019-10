تخريج الدفعة الأولى من التدريب التخصصي في مجال المهام الخاصة بتاجوراء

المتوسط:

تم بمعهد تدريب الشرطة التخصصي بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، تخريج الدفعة الأولى من التدريب التخصصي في مجال المهام بحضور وزير الداخلية المفوض “فتحي باشاغا” ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومدير معهد التدريب التخصصي بالإدارة وعدد من ضباط وضباط صف وزارة الداخلية وخبراء تدريب هذه الدفعة.

وهنأ مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية خريجي هذه الدفعة التي أطلق عليها بدفعة مخالب الصقر والتي استمرت ثمانية أسابيع.

وثمن مدير الإدارة في كلمة ألقاها بالمناسبة المجهودات التي يقوم بها وزير الداخلية المفوض وتشجيعه لإقامة مثل هذه الدورات التي من شأنها الرفع من كفاءة منتسبي الوزارة من ضباط وضباط صف والمجاهرة بالأمن من أجل الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة .

تم بعدها عرض شريط مرئي يوضح التدريبات العملية التي تلقاها منتسبي هذه الدفعة والذين يبلغ عددهم خمسة عشر متدرباً.

