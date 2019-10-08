بعد تهديدات قوة حماية طرابلس.. السراج يطالب آمراء المناطق العسكرية بتوفير الدعم للجبهات

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اجتماع مع وزير الداخلية المفوض، فتحي باشاغا، وأمراء المناطق العسكرية، أسامة جويلي، آمر المنطقة الغربية، واللواء محمد الحداد، آمر المنطقة الوسطى، واللواء عبد الباسط مروان، آمر منطقة طرابلس.

ويأتي هذا الاجتماع الذي عقد في وقتًا متأخر ليلة البارحة الإثنين بعد تهديدات ما تسمي قوة حماية طرابلس للمجلس الرئاسي بضرورة حلحلة المشاكل التي تواجه المناطق المتضررة، خاصة طرابلس ومناطق الاشتباك، والابتعاد عن المماطلة والتأجيل في حاجات المواطنين، وخاصة النازحين منهم.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، في بيان له، أمس الاثنين، أن الاجتماع بحث الوضع الأمني والعسكري وآخر تطورات الجبهات، كما تناول تطوير آليات التنسيق بين المناطق العسكرية، ومختلف القطاعات والوحدات الأمنية والعسكرية.

وبحث الاجتماع أيضا، الترتيبات المتخذة لحماية المدنيين بعد تصعيد “المليشيات” المعتدية من قصفها الجوي للمنشآت والمرافق المدنية، وأصدر السراج أوامره بتعزيز الوحدات المقاتلة بجميع الاحتياجات التي تتطلبها العمليات العسكرية من مهمات وإمكانيات.

وكانت ما تسمي قوة حماية طرابلس التي تضم مليشيات النواصي والردع والردع أبوسليم وثوار طرابلس وباب تاجوراء، والتابعة لداخلية حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا قالت في بيان تهديدي بالأمس، إنها تتصدى لاستعانة “حفتر” بمرتزقة يقاتلون معه لمحاولة الدخول عنوة إلى طرابلس، حسب البيان .

وجددت القوة تأييدها إلى بيان المكونات الإدارية ببلدية جنزور، كونها إحدى بلديات طرابلس الكبرى، مطالبة البعثة الأممية باتخاذ موقف محايد وإدانة العدوان بكل صراحة والابتعاد عن الألفاظ الفضفاضة التي تخدم الطرف المعتدي.

وباركت تصدي قواتها إلى محاولات الهجوم المتكررة على طرابلس وإلحاق الهزائم بالمجرمين، وطالبت المجلس الرئاسي ولجان الأزمة التي شكلت إلى حلحلة المشاكل التي تواجه المناطق المتضررة وخاصة طرابلس ومناطق الاشتباك، والابتعاد عن المماطلة والتأجيل في حاجات المواطنين، وخاصة النازحين منهم.

واختتمت: “لدينا الحقائق التي سوف تظهر في وقتها، في ثلة من المجرمين الذين استغلوا مناصبهم ومكوناتهم القبلية للاستيلاء والنهب الممنهج على مقدرات الشعب ، وعلى رأسها ما يحصل في الحقول والموانئ النفطية”.

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