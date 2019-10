المتوسط:

دعت وزارة التعليم لحكومة الوفاق، وسائل الإعلام المختلفة لحضور و تغطية ورشة العمل التي ينظمها مكتب ضمان الشفافية و مكافحة الفساد التابع لها بالتعاون مع إدارة الوقاية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحت عنوان (الفساد أسبابه و طرق الوقاية منه و مكافحته).

وتنطلق أعمالها اليوم في تمام الساعة التاسعة و النصف صباحاً و تستمر على مدى يومين متتاليين ، و ذلك بمقر نقابة المعلمين بطرابلس.

