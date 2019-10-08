في تشبيه غريب له ..  تيكة : من يقاتل مع “حفتر ” الآن جماعة النظام السابق ومرتزقة أفارقة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الناطق باسم قوة مكافحة الإرهاب التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، العقيد عبد الباسط تيكة، إن خليفة حفتر أصبح هيكل عظمي، ملقى في الرجمة لا يساوي شيء، ولا يهتمون به ولا يعيرونه أي اهتمام، حسب وصفه .

تيكة أوضح ، في مقابلة له عبر فضائية “فبراير” أمس الإثنين أن كل مقاتلي المنطقة الشرقية رجعوا إلى بيوتهم وأن المتواجدون الآن هم جماعة النظام السابق مع مرتزقة أفارقة اشتروهم بالمال .

وتابع أنه تم شراء طائرات لهؤلاء المرتزقة وصلت إلى مصر، على أساس أن مصر هي من قامت بشرائها لكن الإمارات هي من قامت بشرائها لصالح “حفتر” ولصالح هذه المعركة، وهي حوالي 30 طائرة مسيرة موجودة الآن في مصر”.

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