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في تشبيه غريب له ..  تيكة : من يقاتل مع “حفتر ” الآن جماعة النظام السابق ومرتزقة أفارقة

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الناطق باسم قوة مكافحة الإرهاب التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، العقيد عبد الباسط تيكة، إن خليفة حفتر أصبح هيكل عظمي، ملقى في الرجمة لا يساوي شيء، ولا يهتمون به ولا يعيرونه أي اهتمام، حسب وصفه .

تيكة أوضح ، في مقابلة له عبر فضائية “فبراير” أمس الإثنين أن كل مقاتلي المنطقة الشرقية رجعوا إلى بيوتهم وأن المتواجدون الآن هم جماعة النظام السابق مع مرتزقة أفارقة اشتروهم بالمال .

وتابع أنه تم شراء طائرات لهؤلاء المرتزقة وصلت إلى مصر، على أساس أن مصر هي من قامت بشرائها لكن الإمارات هي من قامت بشرائها لصالح “حفتر”  ولصالح هذه المعركة، وهي حوالي 30 طائرة مسيرة موجودة الآن في مصر”.

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اخبار ليبيا 24

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  • من تعود على الكذب لا يمكنه العيش بدونه …. اي نظام سابق تتحدث عنه ولولا النظام السابق لما وصلت أنت وبقية العصابة من الكولو الى المرميطة للعب بمصير ليبيا واهلها وقتل ابنائنا في الطرقات بكل برودة أعصاب وتصريحات تنتصر للقتل والقاتل بجاهلية رعناء لا تفهم الدين ولا تمت للإنسانية بصلة …. هؤلاء هم اعداء الإسلام والعروبة …..
    «يريدون أن يطفؤا نور الله بافواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون» صدق ألله العظيم

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