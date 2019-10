المتوسط:

قام رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، يإجراء مباحثات، مع وفد بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات في تونس، الوضع الإقليمي، خاصة الأزمة في ليبيا.

وأشار رئيس الوفد، فابيو كاستالدو، إلى أن المحادثات مثلت فرصة مهمة للحديث عن الوضع في ليبيا، الذي يؤثر على تونس والاتحاد الأوروبي، مؤكدا توافق الطرفين على ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل إيجاد حل للأزمة في ليبيا تحت مظلة الأمم المتحدة.

وفي سياق منفصل، نوه بنجاح الانتخابات التشريعية في تونس، معتبرا أن الإعلام والحملات الانتخابية التزمت بالضوابط المطلوبة.

The post رئيس حكومة تونس يبحث مع وفد أوروبي تطورات الأوضاع في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية