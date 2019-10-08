مسؤول عسكري : وحدات الجيش دخلت مرحلة جديدة في تعاملها مع المجموعات المسلحة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مسؤول عسكري بارز في قوات الجيش الوطني أن وحدات الجيش دخلت مرحلة جديدة في تعاملها مع المجموعات المسلحة، عبر الهجوم والاستنزاف المباشر في كافة المحاور في طرابلس .

المسؤول قال إن نهاية قوات الوفاق المعترف بها دوليًا أصبحت قريبة بشكل كبير، خاصة بعد سيطرة قوات الجيش على أجواء ليبيا بشكل كامل .

ولفت المسؤول عسكري أن الطيران التركي المسير أصبح مرصودا لسلاح الجو في كل مواقعه، مشيرًا إلى أن حالة من الارتباك يعيشها الطيران التركي المسير، منذ فترة، أدّت إلى تراجع تحركاته في الأجواء القريبة من المنطقة الغربية، وطرابلس تحديدا.

وأشار أن عدد الطائرات المسيرة التي أسقطها الجيش الوطني، وصلت إلى 25 طائرة منذ شهر أبريل، وهو الأمر الذي أجبر قادة الوفاق على التراجع في استهداف الجيش، نظرا لمعرفتهم أن طائراتهم المسيرة ستكون هدفًا مباشرا للجيش.

أما عن محور العزيزية الذي يشهد اشتباكات مسلحة منذ أيام، كشفت مصادر صحفية، أن الجيش تمكّن من السيطرة على ثلثي العزيزية، وأن سيطرة الجيش الكاملة على المنطقة، سيُشكّل هزيمة كبيرة للوفاق، نظرا لأهميتها الجغرافية وأيضا تُمثّل موقعا لتواصل المجموعات المسلحة، مع المجموعات الأخرى في غريان. وسيطرة الجيش سيؤدي إلى انقطاع هذا التواصل بشكل كامل.

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