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العامة للكهرباء بـ”المؤقتة” تعلن عن وجود عجز متوقع في الشبكة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أفادت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة، بوجود عجز متوقع بالشبكة، يقدر بمئتي ميجاوات.

وأشار المتحدث باسم الهيئة ربيع خليفة، إلى أن عدد ساعات طرح الأحمال سيكون من أربع إلى خمس ساعات يوميا، ولمدة أسبوع كامل على امتداد المنطقة الشرقية.

ولفت إلى أن التحكم الجهوي بالشرقية اتخذ إجراءات عاجلة، وذلك للحفاظ على الشبكة الشرقية، مطمئنا المواطنين بأن هذا الوضع غير دائم، وأنه ستتم تغطية العجز فور إنهاء الصيانة من قبل شركة سرت.

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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