صحة الوفاق: إنشاء منظومة مركزية لصرف الأدوية والأغذية لهؤلاء المرضى

أقرّ الوكيل العام لوزارة الصحة محمد هيثم عيسى بإنشاء منظومة إلكترونية مركزية لتقنين توريد وصرف الأدوية والأغذية الخاصة بالأطفال ممن يعانون متلازمة الأيض وحساسية الطعام.

جاء ذلك عقب اجتماع عقده الوكيل العام مع مدير مستشفى الأطفال بطرابلس أحمد البشتي جرى خلاله الاتفاق على توريد الاحتياجات الطارئة للمستشفى، ومناقشة مراحل استكمال إنشاء طوابق العناية الفائقة وحديثي الولادة والمعمل.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أن دراسة أجراها باحثون تابعون للجمعية الطبية الأمريكية عام 2012 شملت 1643 من مقدمي الرعاية للأطفال المصابين بحساسية الطعام في الولايات المتحدة، عن أن أفراد العينة تكبدوا مصاريف إضافيةً تُقدر بـ 4184 دولاراً للطفل سنوياً وخلص الباحثون إلى أن تكاليف علاج الأطفال الأمريكيين الذين يعانون من حساسية الطعام والذين تبلغ نسبتهم قرابة 8% من أطفال البلاد تصل إلى نحو 25 مليار دولار سنوياً وفي العام نفسه، أفادت تقديراتٌ أعدها باحثون فنلنديون بأن المسؤولين عن الطفل المصاب بحساسية الطعام يتكبدون سنوياً ما يصل متوسطه إلى 3182 يورو للمصروفات المرتبطة بهذه الحالة المرضية.

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