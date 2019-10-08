غوتيريش: شبكات إرهابية كبيرة تنتشر في ليبيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش إن شبكات إرهابية كبيرة تنتشر في ليبيا، مشيرا إلى أن الإرهاب ليس مجرد قضية إقليمية، بل هو خطر واضح وفوري على السلام والأمن في العالم.

غوتيريش وفي كلمته خلال الاجتماع بشأن السلام والأمن في إفريقيا، الذي انعقد في ظل رئاسة جنوب إفريقيا، أضاف أن تداعيات الأزمة في ليبيا تنتشر بكثافة في جميع أنحاء المنطقة، مع عبور الأسلحة والمقاتلين الحدود باستمرار.

هذا كما أكد أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، يعمل مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين لتشجيع العودة إلى العملية السياسية، حيث رحب باحتمال تعزيز التعاون مع الاتحاد الإفريقي بشأن ليبيا.

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