إنشاء منظومة إلكترونية مركزية لتقنين توريد وصرف الأدوية

قام الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى، بإنشاء منظومة إلكترونية مركزية لتقنين توريد وصرف الأدوية والأغذية الخاصة بالأطفال ممن يعانون متلازمة الأيض وحساسية الطعام.

ويأتي ذلك عقب اجتماع عقده الوكيل العام مع مدير مستشفى الأطفال بطرابلس أحمد البشتي جرى خلاله الاتفاق على توريد الاحتياجات الطارئة للمستشفى، ومناقشة مراحل استكمال إنشاء طوابق العناية الفائقة وحديثي الولادة والمعمل.

وأشار المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، إلى أن دراسة أجراها باحثون تابعون للجمعية الطبية الأمريكية عام 2012 شملت 1643 من مقدمي الرعاية للأطفال المصابين بحساسية الطعام في الولايات المتحدة، عن أن أفراد العينة تكبدوا مصاريف إضافيةً تُقدر بـ 4184 دولاراً للطفل سنوياً.

