«الإمداد الطبي»: توفير احتياجات مستشفى قمينس القروي

أفاد مدير مكتب الإعلام بمستشفى قمينس القروي، عون المشيطي، بأن مدير وحدة الكلى أحمد القزيري ومدير مكتب التفتيش والمتابعة المهندس فرج المزوغي قاما بزيارة إلى جهاز الإمداد الطبي بوزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة.

وبحث رئيس جهاز الإمداد الطبي أحمد بورتيمة مع مدير وحدة الكلى بقمينس وفني غسيل الكلى أشرف العمامي سبل توفير المستلزمات والنواقص التي تحتاجها وحدة الكلى التابعة لمستشفى قمينس القروي.

ووعد رئيس جهاز الإمداد الطبي بوزارة الصحة بتوفير جميع احتياجات المرضى من أدوية ومواد غسيل الكلى باستمرار مع بداية كل شهر.

