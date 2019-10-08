عقب تقدم الجيش في طرابلس.. نجل السويحلي يدعو الرئاسي للتعاون مع حلفائه الدوليين منهم “إيران”

طرابلس-العنوان

دعا بشير السويحلي نجل رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق، عبدالرحمن السويحلي، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى ضرورة التحرك الفوري للتعاون العسكري مع حلفائه الدوليين، حتى وإن كانت إيران.

وقال بشير السويحلي عبر تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”” على الرئاسي أن يتحرك فورا ويقوي التعاون العسكري مع حلفائنا الدوليين.. إن شاء الله حتى إيران”.

وجاءت تصريحات نجل السويحلي عقب عمليات عسكرية أرضية وجوية نفذتها القوات المسلحة في مختلف المواقع بالعاصمة طرابلس مطلع الأسبوع.

وكانت قد شنت مقاتلات السلاح الجوي بالقوات المسلحة عدة غارات على مواقع تابعة لمسلحي حكومة الوفاق، وسط تقدم الجيش وسيطرته على مواقع وتمركزات جديدة.

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